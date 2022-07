Claudia Sheinbaum celebra el fin del outsourcing

Desde diciembre de 2018, que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado el mundo laboral y se han recuperado los derechos de los trabajadores en la República Mexicana.

Así lo afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su participación en el Foro Perspectiva de la Reforma Laboral, que organizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ante líderes y lideresas sindicales de las distintas centrales obreras más representativas del país, la mandataria capitalina destacó los cambios como el aumento del 68 por ciento del salario mínimo, el fin del outsourcing, la recuperación del reparto de utilidades, el mantenimiento de las pensiones de los empleados, la democracia sindical y el cambio del modelo de justicia laboral.

Secretaría del Trabajo realiza 15 mil inspecciones para detectar ilegalidades en reparto de utilidades y outsourcing

Incluso, señaló que este modelo va a entrar en vigor en la Ciudad de México, donde hay un retraso en la resolución de conflictos laborales.

Por su parte, Luisa María Alcalde destacó los avances de la Reforma Laboral y enfatizó que esta es una lucha por la justicia, por la libertad y por la dignidad de las y los trabajadores.

Distintos liderazgos, que participaron en la clausura de este foro, celebraron el fin del outsourcing en el país. Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), dijo que quedó atrás la mala práctica del outsourcing

El secretario General de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que han impulsado y aprobado diversas iniciativas que mejoren de manera tangible el bienestar de la clase trabajadora.

El secretario General de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Rodolfo G. González Guzmán, señaló que la subcontratación era una figura que no se empleó de una manera adecuada.

“Provocaba la precarización de las condiciones de la clase trabajadora, no había sindicalización, no había contratos colectivos de trabajo, no había antigüedad, no había seguridad social, no había derecho a la vivienda, no había derecho a la salud, me parece que este modelo nuevo del derecho laboral”, agregó.