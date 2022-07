El PRI necesita una autocrítica y una nueva narrativa, asegura Dulce María Sauri

Dulce María Sauri, exgobernadora de Yucatán, dio una entrevista a Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga en la que aseguró que un político debe ser una persona que ha dedicado su vida a esta profesión de forma amplia, sin importar que su labor se haya dado en el servicio público en la sociedad civil o en cargos de representación popular.

Destacó que en su experiencia, le ha tocado experimentar la escasez de mujeres en el gremio y también estar en el cambio de batuta que permitió al sexo femenino optar por estos puestos.

El país también ha avanzado a lo largo de las décadas para proteger a este sector de la población, aseguró. Recordó además que desde 1974 se ha buscado la igualdad jurídica por medio de las reformas al Articulo 4 de la Constitución, el cual

La exfuncionaria explicó que la igualdad y la equidad han sido un compromiso que han tomado las servidoras públicas, el cual inició con el reconocimiento de las agresiones en contra de las mujeres. Recordó un discurso de la Secretaría de Gobernación en 1996, el cual reconoció la violencia doméstica.

"En aquellos tiempos, era un asunto de interés público porque todavía existía el debate que si lo que pasaba tras las paredes de una casa era privado. Entonces, si era privado, el gobierno no debería de intervenir y menos debería haber políticas públicas diseñadas para prevenir, sancionar o erradicar la violencia contra las mujeres. Estoy hablando de uno de los puntos de violencia, que es la violencia en los hogares. Entonces, fue cuando se generó junto con el Programa Nacional de la Mujer o propiciado por el Programa Nacional de la Mujer en 1998"

La expresidenta del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional aseguró que para el partido el año 2000 se convirtió en un parteaguas, debido a que se enfrentó a un escenario inédito: la derrota. Pese a que perdió la presidencia, el grupo político conservó a 238 de los 500 diputados; conservó 60 senadores y además continuó gobernando en 21 estados.

Destacó que ese año entendió que el PRI debía vivir un duelo por la situación. Después de este proceso, indicó, se encontraron con una bifurcación en la que se debía entender la realidad para iniciar la autocrítica o se cerraba a lamentar la pérdida en las elecciones.

La campaña que buscó el partido, comentó, fue la de tratar de recobrar la confianza de la ciudadanía y además reformular la vida estructura interna del partido. Durante esta etapa, reconoció, el Revolucionario Institucional aceptó que había vivido con grandes ventajas que fueron anuladas con las reformas que se hicieron en el país entre 1996 y 1997, lo cual favoreció la democracia.

"La sociedad había sido transformada justamente por los gobiernos del PRI, se habían desarrollado capas amplias de clases medias en las ciudades gracias a un modelo que había sido muy eficaz durante un buen número de años que había perdido impulso y que finalmente fue sustituido por un gobierno de intervención mayor del Estado en la economía, me refiero a las décadas de 1970 hasta 1982 que terminamos en una amarga crisis económica".

Añadió que la derrota en las urnas también se debió al aire de cambio que vivía la nación durante finales de 1999 e inicios del presente siglo.

Su papel como mujer en esta etapa histórica del partido, agregó, fue vital, debido a que esto le permitió sobresalir a pesar de las críticas que se le hacían.

Durante la charla, Sauri aseguró que el PRI ha aprendido de sus batallas, al punto de que logró ganar la Presidencia en 2012 de nueva cuenta. Sin embargo, aseguró que ni el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el partido lograron entender la renovación que se había vivido y la necesidad de acabar con varias prácticas.

"Yo creo que esa incomprensión unida a una serie de errores y vicios muy serios que hubo el sexenio pasado crearon condiciones para la derrota del partido en la elección de 2018. Tuvimos varias llamadas de atención muy importantes, o sea, el PRI ganó la mayoría relativa y junto con su entonces aliado, Partido Verde, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2015-2018. La emergencia del desprendimiento del PRD como Morena, bueno, pues también fue una llamada de atención muy fuerte sobre todo por el avance electoral que registro en la Ciudad de México y sin embargo, no logramos -vamos a decir- capturar esas llamadas de atención y rectificar, rehacer o tal vez ya era demasiado tarde, el rumbo".

Sobre su postura ante la búsqueda de Morena por expriistas, la política aseguró que se debe a la falta de candidaturas fuertes por parte del Movimiento de Regeneración Nacional y la necesidad de las figuras importantes del PRI que buscan a una fuerza que les permita obtener cargos de elección popular.

"Se juntan el hambre con las ganas de comer y se presentan las candidaturas. Son exitosas, no en todos los casos, pero sí en la mayoría porque tienen la simpatía -vamos a decir- del gobierno en turno que no tiene ningún tipo de escrúpulos para usar todos los mecanismos necesarios para promover las candidaturas de sus cuadros y tienen también el atractivo de que son militantes de larga data que le saben hablar al pueblo, a la gente, a la base votante del PRI".

Destacó que hay una esperanza para vencer al partido de Mario Delgado en las próximas elecciones, ya que en lo local la oposición logra arrebatar más puestos al grupo mayoritario.

Explicó que en su percepción, la coalición con el PAN y el PRD no funciona para ganar puntos determinantes como en el caso de los pasados comicios en Aguascalientes y Durango, puntos en los que esta unión no solo permitió el triunfo, sino además tener una victoria holgada.

Sin embargo, pidió que se hiciera una reflexión sobre esta alianza, debido a que hay una alta probabilidad de que Morena sobrepase a los demás partidos debido a la ruptura que podría haber al nombrar a un candidato para el Estado de México.

"Tenemos que volver a trabajar en la base, en lo local, en el cuerpo a cuerpo, sin perder la perspectiva del conjunto, pero abajo, abajo, entendido esto por lo local, las colonias, los barrios, las organizaciones de la sociedad, las causas de la sociedad que son muy grandes, muy amplias, muy variadas y entender que éste bordado para triunfar requiere tiempo y una enorme disciplina para no perder el camino, para que no te gane el desconsuelo, la desesperanza o decir, ya no hay nada que hacer".