Tragedia en Texas: identidad de 3 veracruzanos fue suplantada; no iban en el tráiler

El director de Atención a Migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual, confirmó que tres veracruzanos fueron víctimas de “suplantación de identidad” y sus documentos personales fueron hallados en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas, donde murieron asfixiados 53 migrantes, el pasado 27 de junio.

El funcionario estatal indicó que los jóvenes son originarios de los municipios de Agua Dulce, Las Choapas y Omealca, y no viajaban en dicho camión de carga pesada.

“Sus identidades fueron suplantadas, en algún momento dieron una copia de la credencial para votar, no sé cómo funciona este tema de los polleros y esa copia de la credencial la pudieron haber ocupado para otras personas y estas personas las traían (en el tráiler)”, refirió.

Hasta el momento se ha identificado a seis jóvenes fallecidos en el tráiler; sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó una lista con el nombre de cuatro jóvenes y tres de ellos ya fueron localizados.

“De los cuatro localizamos a tres y con los tres hablé de manera directa. Hablé con ellos, hablé con sus familiares. Ellos no fueron víctimas de este asunto en San Antonio, no perdieron la vida, están fuera del país, formaban parte de otro grupo que se había ido, pero no están dentro del grupo de los veracruzanos que perdieron la vida en San Antonio”, expresó.