Ana Gabriela Guevara: "Si las federaciones no están al día, no reciben apoyos de CONADE, pero recursos sí hay"

Aunque las familias y amigos de atletas han debido hacer rifas o pedir apoyo para poder viajar a justas internacionales, en la (CONADE) aseguran que los que se han visto perjudicados es porque las federaciones no están al día, pero no hay impedimento para apoyarles e incluso hay recursos para Corea y París.

“Es una campaña y un artilugio de querer desvirtuar la manera de trabajar de la CONADE, el presupuesto ha estado siempre para todo el proceso, lo que fue Tokio y para lo que está de París, no hay ningún impedimento, todo se ha hecho conforme a lo que marca la normativa, todos aquellos atletas que se han visto perjudicados en tiempo de sus recursos es porque sus federaciones no están al día, prácticamente se ha debido a eso, en el caso específico de nosotros, me refiero a la institución, el recurso está garantizado, no hay ningún impedimento y repito, se han vuelto artilugios y perjudican la institución o manchan la institución desacreditando que somos nosotros quienes no damos el apoyo”, señaló la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara.