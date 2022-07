Nuevo Vallarta cambia de nombre tras aprobación legislativa

La localidad de Nuevo Vallarta cambió de nombre y ahora se llamará Nuevo Nayarit, tras la aprobación de la mayoría legislativa en el Congreso del Estado de Nayarit, con la intención de defender identidad, cultura y territorio, afirmó la presidenta de este Poder, Alba Cristal Espinosa.

Esto supondrá que el sitio, en el que están ubicados hoteles y desarrollos turísticos de lujo, deberá reconocerse como parte del Estado de Nayarit y no de Jalisco, que hace colindancia entre los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

"No hay ninguna desventaja derivada que Nuevo Vallarta no es la marca, la marca es Riviera Nayarit, la marca con la que se publicita a estos lugares turísticos es Riviera Nayarit; lo único que se va a generar es completamente identidad al lugar, para poder ubicar que efectivamente es Nayarit y no Vallarta, ni Jalisco como la mayoría de los turistas cree. También con ello se genera el sentido de identidad y de origen que tiene nuestro estado", afirmó la legisladora.