Identifican características de las víctimas del Caníbal de Atizapán: "Ser mujer joven y pobre es tu sentencia de muerte"

La serie documental "Caníbal, Indignación Total" llega a su cuarto episodio relatando el panorama de violencia feminicida que atraviesa México y revelando las características que tenían las víctimas de Andrés Filomeno Mendoza Celis.

En el capítulo titulado "Consecuencias", el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, señala que el feminicida se aprovechó de cierto grupo vulnerable, de mujeres con carencias económicas y sociales, para salir impune.

Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. El rechazo, por su edad o por su apariencia, lo tomaba muy mal y entonces actuaba en una suerte de "venganza". Reportes oficiales indican que las víctimas pertenecían a la zona de Tlalnepantla, eran bajitas de estatura, robustas y de un estrato social bajo.

En el municipio de Atizapán, en el Estado de México, la tendencia es que desaparezcan mujeres y niñas, en colonias como Lomas de San Miguel, San José el Jaral y Peñitas.

En México, ser una mujer joven y pobre, se convierte en tu sentencia de muerte, algo te va a pasar", declaró Ruth Olvera, presidenta municipal de Atizapán

De acuerdo con especialistas como Liliana Aguilar e Irene Tello, en el país no se cuenta con una política de prevención y de protección de todas las violencias de género, no existen garantías en el acceso a la justicia, las autoridades no juzgan con perspectiva de género.

Cuando se habla de impunidad en feminicidios, se tiene que hablar de que se subregistra este delito, es decir, de todos los asesinatos de mujeres que ocurren en el país, menos del 30% se investigan como feminicidio, y cuando analizamos los casos que no se sancionan y no se investigan, nos damos cuenta que las autoridades manipulan las cifras para hacer ver que "hay menor cantidad de violencia".

La periodista Gabriela Warkentin señaló que cada año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publica las cifras de feminicidio o muertes violentas de mujeres por razones de género, en su último informe se reveló que México es el segundo país en la región con mayor número absoluto de feminicidios al año, en 2019 fueron 945, en 2020, 948.

En un contexto de violencia feminicida, las movilizaciones feministas han sido fundamentales para visibilizar los casos y las carencias del sistema judicial, sin embargo, en ocasiones se les criminaliza y tacha de "violentas".

"Yo digo que para entender, porque estas chicas en las marchas se expresan de esa forma, es importante acercarnos y comprender ese dolor, ese sufrimiento, esa impotencia", declaró Arturo Zaldívar

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en el sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

En el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

° La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

° A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

° Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

° Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

° Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

° La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

° El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Regalaba carne a sus vecinos y policías

El hombre tenía diarios y grabaciones donde registraba sus crímenes. De acuerdo con los investigadores, el feminicida tenía una libreta, color azul, donde describía los homicidios.

Su registro incluía el día, mes y año en el que se cometía el feminicidio, así como los nombres, teléfonos y direcciones de sus víctimas. En otra libreta, Andrés "N" detallaba el peso de órganos y otras partes del cuerpo.

Para realizar sus cortes "perfectos", el feminicida leía libros de anatomía. Durante los cateos a su domicilio se hallaron tres publicaciones médicas, las cuales se cree que Andrés estudió. Eso, sumado a su experiencia como carnicero, le ayudó a mutilar con facilidad a sus víctimas.

De acuerdo con testimonios de sus vecinos, el Caníbal de Atizapán solía regalar carne a policías de la zona y a sus propios vecinos. El hombre decía que la carne era de cerdo, incluso llegó a decir que era de jabalí.

El feminicida era conocido por regalar la carne como si se tratara de "carnitas", aunque también llegó a regalar filetes de bistec o de carne enchilada.

Además, Andrés repartía carne en otros estados del país, como en Ciudad de México y Oaxaca, entidades en las cuales decía que la carne era de cerdos que tenía en el Estado de México.

Alfonso Sotelo / @alfonso_sotelogo

