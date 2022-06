Norma Liliana Galván rinde protesta como rectora de la Autónoma de Nayarit

Norma Liliana Galván, licenciada en ciencias de la educación, maestra en tecnologías par del aprendizaje y doctora en educación, es la primera persona con esta formación académica en ocupar el cargo de rectora en la Universidad Autónoma de Nayarit, y es la primera en dirigir una universidad de la región centro occidente de México.

A 53 años de fundada la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Norma Galván será la primera mujer, y además de su perfil académico, por elección integrantes del Consejo General Universitario que dieron 149 votos a favor de su rectoría hasta junio de 2028.

Galván Meza llega con apoyos de reestructuración financiera de parte del gobierno del estado, pero aún con un déficit cercano a los más de 3 mil 126 millones de pesos, según cálculos de la ANUIES cuando su subsidio ordinario es de 1 mil 702 millones de pesos, de los cuales la federación aporta 1 mil 429 millones de pesos.

Norma Galván también deberá atender las situaciones políticas internas Foto: Especial

Se ha señalado como principales factores de esta crisis en la UAN, el número de plazas de personal contratado que supera a las reconocidas del convenio de apoyo financiero de la SEP y la SHCP; los adeudos con el SAT, sistemas de seguridad social -IMSS, ISSSTE INFONAVIT y FOVISSSTE-, además de la contratación de préstamos bancarios.

Norma Galván también deberá atender las situaciones políticas internas, como las relacionadas con las denuncias en contra de ex funcionarios universitarios que presuntamente quebrantaron las finanzas -el ex rector Juan López Salazar sigue prófugo de la justicia acusado de peculado y otros delitos por peculado, por 375 millones de pesos; y el ex líder del SETUAN, Luis Manuel Hernández que permanece en prisión, acusado por peculado y ejercicio indebido de funciones por 17 millones de pesos, ambos en detrimento de la UAN.

dhfm

