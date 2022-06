¿Qué es la constancia de situación fiscal del SAT y cómo sacarla?

Seguramente, en los últimos días has visto filas interminables afuera de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por si no sabías qué sucedía, se debe a que los trabajadores están tramitando su constancia de situación fiscal.

Este proceso es obligatorio para todos los trabajadores formales en México, por ello te explicamos qué es este documento, cómo tramitarlo y por qué es importante entregarlo en tu trabajo.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La constancia de situación fiscal es un documento que sirve a las empresas para conocer la situación de sus empleados ante el SAT; en ella se tienen registrados los datos principales de cada trabajador, o contribuyente, como su nombre, RFC, cédula fiscal, CURP, régimen al que está inscrito, domicilio fiscal con código postal, teléfono y correo electrónico, entre otros.

Con la entrada en vigor de las reformas fiscales para este año 2022, el SAT obliga a las empresas a solicitar una actualización de los datos de sus trabajadores para emitir recibos de nómina con todos los datos correctos.

¿Cuándo se tiene que entregar y qué pasa si no lo hago?

De acuerdo con el SAT, la fecha límite para entregar este documento era el 1 de julio, pues comenzarían a emitir recibos de nómina y facturas con una nueva versión del software SAT 4.0, el cual exige que todos los datos de los trabajadores sean correctos para evitar problemas. Sin embargo, el pasado 8 de junio, la dependencia dio a conocer que tendrás el resto del año para hacerlo, pues el nuevo sistema entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Pero ojo, aún así deberás de acercarte al departamento de recursos humanos de tu empresa, pues algunos patrones están pidiéndola con tiempo de anticipación para tener la información en orden.

Una de las mayores preocupaciones respecto a este tema es la posibilidad de que, en caso de no tener la constancia de situación fiscal, las empresas no podrían timbrar los recibos de nómina y, por ende, el trabajador no podrá cobrar su salario; sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, esto no es posible. Si no se presenta el documento, el empleador podría escribir información incorrecta, pero deberán corregirla después.

El servicio se dará todo el año, y es importante que lo tengas antes del 1 de enero para estar prevenido y agilizar el proceso dentro de tu empresa.

¿Cómo sacar la constancia de situación fiscal?

Para realizar este trámite, el SAT ofrece cuatro opciones para que los contribuyentes tengan en regla todos sus documentos. La primera es ir a las oficinas para hacerlo; deberás acudir con una identificación oficial vigente y no se requiere cita previa.

Pero, para agilizar el servicio, también se puede obtener en línea en el sitio: sat.gob.mx en el apartado ‘Genera tu Constancia de Situación Fiscal’; para descargarla, toma en cuenta que necesitas contar con tu e.firma. La Firma Electrónica Avanzada (FIEL), mejor conocida como e.firma, es un archivo digital que te identifica al realizar trámites y servicios ante el Gobierno; esta tiene el mismo valor que tu firma física, es única, segura, protegida y evita el robo de identidad.

Sigue estos pasos:

Ingresa al sitio de trámites y servicios y da click en generar constancia de situación fiscal

Ingresa tu RFC , contraseña y el captcha y da clic en enviar

, contraseña y el captcha y da clic en enviar Después se abrirá una ventana donde tienes que dar click en el botón de ‘ generar constancia

Descarga la constancia generada

Si no cuentas con tu e.firma ni contraseña, puedes obtenerla mediante el sitio SAT ID, o la aplicación del mismo nombre, disponible para iOS y Android, siguiendo estos pasos:

Descargar la aplicación SAT ID en su dispositivo móvil o ingresar a satid.sat.gob.mx.

en su dispositivo móvil o ingresar a satid.sat.gob.mx. Ingresar tu RFC, correo electrónico personal y tu número de teléfono móvil (opcional).

personal y tu número de teléfono móvil (opcional). Adjuntar o capturar la foto de tu identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados.

con fotografía, por ambos lados. Grabar un video pronunciando la frase que la aplicación indique, procura que el video sea claro y la frase se escuche correctamente.

pronunciando la frase que la aplicación indique, procura que el video sea claro y la frase se escuche correctamente. Firmar de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia.

de manera autógrafa la solicitud de envío de constancia. Conservar la solicitud firmada con el número de folio asignado

firmada con el número de folio asignado Una vez que el trámite sea revisado, recibirás una respuesta en un máximo de cinco días hábiles posteriores a tu solicitud.

La última opción es mediante la aplicación SAT Móvil, donde solo necesitarás de tu RFC y una contraseña para descargar tu constancia de situación fiscal.

Si necesitas ayuda con la generación de tu constancia de situación fiscal, puedes recibir asistencia por parte del SAT en su sitio de internet a través del chat u orientación telefónica en el número MarcaSAT: 55 627 22 728. También puedes generar tu cita para acudir presencialmente a una oficina. Recuerda que aún tienes todo junio para tramitarla.