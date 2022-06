Morena “avanzó” después de las elecciones; felicité a Mario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los resultados de las elecciones del pasado domingo muestran el evidente avance de Morena en México y por ello, dijo, felicitó al dirigente del partido Mario Delgado, al recibirlo ayer en Palacio Nacional.

“Entonces, por eso vino y me dio mucho gusto verlo, platicamos, lo felicité porque es indudable de que el partido que él representa, avanzó”, dijo este miércoles en su conferencia mañanera.

Detalló que Mario Delgado pidió hablar con él para entregarle un informe de cómo Morena había analizado el panorama de las elecciones. Dijo que un proceso electoral deja “afectados” a todos sus competidores, pero en general a Morena le fue bien, al ganar cuatro de seis gubernaturas que se disputaron el pasado domingo 5 de junio.

Morena y sus aliados ganaron Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. La oposición retuvo los gobiernos de Aguascalientes y Durango.

Se preguntó al mandatario federal si prevé cambios en el gobierno próximamente, y si del tema habló con Mario Delgado.

“No, eso no lo hablo yo con los dirigentes de ningún partido, eso tiene que ver con el gobierno. Pero en la parte electoral no me meto”, contestó.