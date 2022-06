Morena va a gobernar sin tener ni el 50% de los votos en tres entidades: Rubén Moreira

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, señaló que Morena gobernará tres entidades (Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo) que registraron el mayor abstencionismo, por lo que sus triunfos carecen de legitimidad.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder parlamentario, respondió a lo dicho por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respecto a que la alianza no es problema para su partido toda vez que el PRD, no gobierna en ninguna entidad y advirtió que el PRI está por perder las que le quedan, Moreira cuestionó la legitimidad de los triunfos del partido oficialista en entidades en las que no participó más del 50 por ciento de los ciudadanos.

“Esos son los deseos de ellos. La realidad es otra. La realidad es que el abstencionismo fue el que triunfó. Los que hoy van a gobernar no traen los porcentajes necesarios de legitimidad. Esa debería ser la preocupación de ellos”, señaló el coordinador.

Asegura PAN que, sin aparato del Estado, Morena solo ganó tres de seis

Rubén Moreira destacó el abstencionismo que presentó Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo

En este contexto, señaló que cada partida debe empezar su periodo de reflexión sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sostuvo que la alianza con el PAN y PRD avanza y se fortalece con los dos triunfos en Aguascalientes y Durango y con los que pelearán en tribunales porque señaló, hubo intervención del gobierno federal.

“Claro, empezarán a tirar cohetes porque les favorecieron los números finales. Pero el resultado es para entrar a un proceso profundo de reflexión. Cada partido tiene que hacer su reflexión, el abstencionismo, esa es la preocupación de ellos, salen a tirar cohetes porque les favorecieron los números finales, pero el resultado es para entrar a un proceso profundo de reflexión”, recalcó el líder priista.

