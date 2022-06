En 2018 Morena no tenía ninguna gubernatura, hoy gobierna 22 estados, señala Mario Delgado

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, comentó que tuvieron un gran resultado en las elecciones de este 5 de junio, pese a que la oposición lo quiera presentar como una derrota, ya que cuatro es mayor que dos.

"En seis estados éramos oposición y les quitamos cuatro, logran retener dos, y Morena va a gobernar 12 millones más de habitantes", expresó.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para el Heraldo Media Group, comentó que el PAN sigue con su estrategia fallida de tratar de asociar a Morena con la delincuencia organizada.

"En Tamaulipas hicieron una compra masiva de votos, hicieron una campaña repugnante, de mentiras, de odios, de levantar falsedades en contra de nuestro candidato", apuntó.

Contó que todos los diputados de Morena en ese estado tienen carpetas de investigación y casi todos los presidentes municipales tienen una orden de aprehensión, "hasta tu servidor tengo mi carpeta de investigación por narcotráfico".

"Para que veas cómo todo el aparato judicial se volcó en Tamaulipas, pero afortunadamente la gente respondió, no se intimidó y viene un cambio muy importante para el estado", aseguró.

Dijo que hoy Morena gobierna 22 estados, pese a que en el 2018 no gobernaban ninguna entidad.

Mario Delgado aseguró que Morena está en su mejor momento. Foto: Especial

Finalmente, señaló que ya convocó para el 2024, "que no perdamos el paso, que no perdamos el ritmo que traemos, me parece que es muy bueno, el partido está en su mejor momento de realización del proyecto de 2018, no hay que bajar la guardia".

Afirmó que el próximo domingo arrancará el proceso de organización de su Movimiento rumbo al 2024, en Toluca, y será ahí porque en 2023 se realizarán las elecciones del Estado de México y Coahuila.

"Queremos llegar al 24 con un Movimiento muy organizado que garantice que quien sea nuestro candidato o candidata triunfe nuestro movimiento", manifestó.

