"Quiero saber dónde está": Madre sufre incertidumbre al desconocer si su hijo fue una de las víctimas del tráiler en Texas

Una madre fue alertada de que su hijo pudiera estar dentro de las víctimas fatales que se encontraron en la caja de un tráiler hallado en San Antonio, Texas. “Quiero saber dónde está”, expresó la mujer.

María Victoria Velasco es madre de Marco Antonio Velasco, ambos son originarios se San Miguel Huautla, Oaxaca. La mujer dijo a Quadratín Oaxaca que fue avisada de que su hijo posiblemente se encuentre dentro de las víctimas halladas en Texas.

De acuerdo con Rubén Minutti, cónsul general de México en Estados Unidos, la cifra de mexicanos muertos encontrados en un tráiler hallado en San Antonio, Texas, subió a 27 de un total de 53 migrantes que perdieron la vida.

“No sé dónde está mi hijo”

“Quiero saber dónde está, si está bien o está entre los muertitos. No sé dónde está”, señaló María Victoria. A su vez dijo que le informaron que encontraron el acta de nacimiento de su hijo, la cual fue hallada en uno de los cuerpos.

Las autoridades dieron a conocer que las víctimas identificadas pertenecen a los estados de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

“No me han mandado ni una foto”

“Me dijeron que me vaya a previniendo para recibir el cuerpo, que vaya haciendo los trámites para recibir el cuerpo de mi hijo”, expresó María Victoria Velasco e indicó que se encuentra confundida por el aviso.

“No sé si es o no es. No me han mandado ni una foto, nada. No sé si sí sea el cuerpo de mi hijo, quiero saber dónde está”, finalizó la mujer.

Este miércoles, trascendió que el conductor del tráiler, podría haber estado bajo los influjos de la metanfetamina cuando fue detenido.

El conductor, identificado como Homero Zamorano, de 45 años, fue detenido en un campo cercano y un funcionario, cuyo nombre no fue revelado, dijo a San Antonio Express News que “estaba muy drogado con metanfetamina cuando fue capturado cerca y tuvo que ser llevado al hospital".

Sigue leyendo:

Guatemala repatriará a sus migrantes muertos en la tragedia de San Antonio, Texas