Falsifican firma de Fabián Camacho Arredondo, presidente de Canaco Querétaro 

Fabián Camacho Arredondo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Querétaro (Canaco), denunció ante el gobernador Mauricio Kuri González la falsificación de su firma en un documento entregado vía oficialía de partes de la Secretaría Particular del Ejecutivo.

El 21 de junio de 2022 fue presentado el documento apócrifo, emitido por diversos organismos con la finalidad de solicitar a la autoridad “revisar detalles sobre el proceso mediante el cual se otorgan permisos para el almacenaje, venta, consumo o porteo de bebidas alcohólicas”.

Por consiguiente, el presidente de la Canaco en Querétaro denunció que la firma que aparece en dicho documento es falsa, y se deslindó del mismo.

“Dicho documento contiene firmas de quienes deciden sumarse a esta petición, incluye la firma de su servidor. Por esta vía MANIFIESTO QUE YO NO FIRMÉ ESTE DOCUMENTO Y QUE, COMO REPRESENTANTE DE CANACO QUERÉTARO, NO SUSCRIBIMOS DICHO DOCUMENTO”, señala en el oficio No. CQ/OP/184/2022, dirigido al gobernador.