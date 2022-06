Delfina Gómez buscará la candidatura de Morena para el Edomex 2023

Villahermosa, Tabasco.- La secretaria de Educación Pública federal, Delfina Gómez Álvarez, adelantó que no se descarta para competir por la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado de México, pero solo está esperando que su partido lance la convocatoria.

“Vamos esperar las bases de la convocatoria a ver qué tanto me puede interesar o qué tanto se puede cubrir también, ahorita lo que estamos con prioridad es con educación, ya los próximos días vamos a ver”, dijo en entrevista en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco.

-¿No se descarta usted para la contienda? -se le preguntó-

“No, yo creo que hay una gran oportunidad de poder participar en lo que tanto queremos que es apoyar a la gente, Tener un cambio diferente a lo que es nuestro estado pero también en dónde estoy, me fascina, es mi campo”, contestó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La titular encarga de la educación en el país también dijo que ve condiciones de piso parejo en su partido para que se defina al candidato, y nombró entre ellos a perfiles fuertes como Horacio Duarte y Higinio Martínez.

Dijo que tenemos “cartas fuertes” para ganar el Estado de México, el cual históricamente ha sido gobernado por el PRI.

-¿Ve piso parejo para elegir al candidato? -se cuestionó-.

“Si, si si porque no ha habido nada, no se ha dado nada, todo está conforme a lo que debe de ser el ejercicio democrático y de hecho no hay nada hasta que salga la convocatoria, pero también hay compañeros en el Estado de México, afortunadamente los mexiquenses somos gente muy comprometida, con un gran deseo de ver mejoras en el estado y yo creo que va a estar muy interesante esta participación”, comentó.