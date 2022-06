Sequía en Durango ha terminado con 13 mil 950 cabezas de ganado: Rogelio Soto Ochoa

El presidente de la Unión Ganadera de Durango, Rogelio Soto Ochoa, informa que a pesar de las escasas lloviznas la sequía en la entidad es tan profunda que ya se tienen contabilizadas 13 mil 950 cabezas de ganado que se perdieron por falta de agua en los agostaderos, el problema de la falta de agua es preocupante ya que no se ha logrado almacenar en los abrevaderos y al perder fuerza ya no llegan los animales a las praderas que aún tienen algo de pastos.

Destacó que es el semi desierto la zona más afectada y es el ganado de traspatio el que ha muerto porque en estos momentos hay municipios que ya no hay agua potable para toda la población, como Peñón Blanco, Santa Clara, Rodeo, Coneto de Comonfort, Cuencame entre otros.

Hay municipios en los que ya no hay agua potable para toda la población. Foto: Especial

Dijo que esto se complicó debido a que el apoyo federal ya no existe y el alimento que el gobierno del estado que distribuye ya se terminó y no hay dinero para comprar más, por eso los municipios no pueden hacer aportaciones extraordinarias ya que ellos también están limitados económicamente.

Los ganaderos grandes que cuentan con pozos y recursos para comprar pasturas en otros estados son los que están sobreviviendo y esto es muy delicado porque no se podrá atender la demanda de animales en pie para la exportación debido a que se han muerto por falta de agua dejando sin patrimonio a muchas familias.

