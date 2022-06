Posible alianza política en Edomex, requiere un candidato sin imposiciones, aseguran especialista de la UNAM

Los resultados de la elección a gobernador para el Estado de México del próximo año proyectarán el futuro para la contienda por la presidencia de la República del 2024, por la importancia que la entidad tiene por el tamaño de su población, su economía y la cercanía con la capital del país, aseguró el politólogo de la FES Acatlán Christian Salazar Montiel.

En entrevista, destacó que, ante los avasalladores resultados de las últimas elecciones en diferentes estados del país, que favorecieron a Morena, la conformación de una alianza parece la opción más viable entre las fuerzas políticas de oposición en el Edomex; pero el candidato deberá ser resultado de un proceso de selección transparente.

“Es importante que la candidatura se otorgue a quien realmente tenga el respaldo ciudadano, si se define de manera cupular y poco transparente, va a ser bastante cuestionada; pero si se toma en cuenta a la militancia, sin duda, será más competitivo”.

El especialista en ciencias políticas y administración pública aseguró que el éxito de una posible alianza en los comicios del 2023 en el Edomex depende de tres variables: que la candidatura sea otorgada a quien tiene el respaldo ciudadano, que se tengan propuestas de gobierno claras y que se hagan un trabajo territorial, acercándose a la gente; sin lo cual, difícilmente será competitiva.

Sin embargo, dijo que hasta el momento, ninguno de los posibles candidatos abanderados por la alianza que podrían conformar el PRI, PAN y PRD, han mostrado propuestas claras para mejorar los problemas que enfrenta el Edomex en materia de seguridad, movilidad, falta de agua, desempleo y basura entre otros; únicamente se han dedicado a enfrentarse y descalificar al partido en el poder, lo que no ayuda a construir.

El catedrático de la FES Acatlán señaló que, en el contexto actual, una mujer podría ser la próxima gobernadora del Edomex. Foto: Especial

“Se habla de otras cosas, pero no de cómo resolver los problemas que enfrenta la gente; eso es lo frustrante. Si solo nos enfocamos en lo electoral, no habrá cambios. Si la alianza no tiene contenido en sus propuestas, si es superficial y vacía, no van a ser competitivos en la elección”.

“Los partidos políticos, independientemente del discurso, están revisando y replanteando sus estrategias, debido a los números avasalladores que ha tenido Morena que van del 40 al 60 por ciento, dependiendo del estado, triunfos verdaderamente contundentes; debido a que no hay una verdadera claridad en los proyectos de la oposición, eso se puede ver en los partidos políticos que van solos, como en los que van en alianza”.

El catedrático de la FES Acatlán señaló que, en el contexto actual, una mujer podría ser la próxima gobernadora del Edomex, en el caso de Morena, la maestra Delfina Gómez lleva la delantera en Morena; mientras que en el PRI, la diputada Ana Lilia Herrera y la Alejandra Del Moral, actual secretaría de Desarrollo Social estatal, tienen posibilidades.

Dijo que los próximos candidatos a gobernar el Edomex deben contar con planteamientos y propuestas concretas para resolver los problemas del Edomex, “que le permitan decidir al ciudadano a quién apoyar; que nos digan cómo le van a entrar al tema de la inseguridad, cómo van a fortalecer a la policía estatal, cómo evitar la corrupción, cómo resolver el abasto de agua, de infraestructura y cómo atraer la inversión al estado o qué se va a hacer en el tema de movilidad”.

