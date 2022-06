Liliana exhibe a estafadores que fingen ser ella; y manda mensaje a sus abusadores: “Ni Dios los va a perdonar”

Liliana Fernández además de enfrentar la difícil recuperación física y emocional tras haber sido secuestrada, abusada sexualmente y quemada por tres taxistas en Nuevo León, ahora se encuentra ante un nuevo problema, un par de estafadores que fingen ser ella para pedir dinero a la gente lucrando con el dolor de la joven mamá.

En su cuenta de Facebook, Liliana agradeció a todos aquellos que le dieron un detalle y palabras de aliento por haber sido su cumpleaños, pero en especial a una mujer al reconocer que a pesar de haberla conocido hace poco tiempo, acudió casa por casa a pedir apoyo para entregárselo a Liliana para que continúe solventando sus gastos médicos y el de sus cuatro hijos.

Sin embargo, Liliana Fernández compartió una mala noticia sobre un par de personas que han fingido ser ella para comenzar a defraudar a la gente que se ha acercado a la joven víctima del atroz crimen para ayudar a salir de su complicada situación de salud y emocional.

“Una disculpa por insistir tanto la persona que hizo una página para solicitar dinero haciéndose pasar por mí, ahora me dicen que hicieron tik toks pidiendo dinero también a nombre mío.

Yo no he realizado tik toks, ojalá y estas personas dejen de lucrar con mi caso, es una pena que aún exista gente sin corazón”, advirtió Liliana tras enterarse de las estafas que realizan en las redes sociales a nombre suyo.

Liliana manda duro mensaje a sus abusadores

Al respecto, usuarios en Facebook aseguraron cómo es la interacción de la joven mamá para evitar caer en las estafas, además de exponer la página de la misma red social que intenta hacer fraude.

“Ella no contesta no responde sólo habla”.

“Que impotencia no saber quién es esa gente para poder denunciar. Lili directamente que todo sea a nombre de tu esposo ahí está clara la cuenta y que sea del apoyo directo a tus manos, llamadas etc todo contigo”.

Asimismo, Liliana además de dar dichos mensajes a través de una transmisión en vivo en Facebook, envió un duro mensaje a los tres taxistas que la secuestraron, abusaron de ella y dejaron gravemente herida con quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo que aún sufre las secuelas del fuego.

“No tiene nombre lo que me hicieron. Yo creo ni Dios los va a perdonar, no tienen ni perdón, espero que las personas me sigan ayudando más porque el 30 de junio tengo la cirugía, espero de su apoyo amigas y amigos, no me dejen sola”, dijo enfática Liliana.

La joven mamá continúa recuperándose, donde al momento ya puede caminar más y de manera erguida a pesar de que hay partes de su cuerpo que se mantienen pegadas al haber sido afectadas por el fuego. Mañana será intervenida quirúrgicamente para seguir sanando sus heridas físicas.

SIGUE LEYENDO:

Liliana pide ayuda tras ser violentada por tres hombres que la quemaron y abusaron tumultuariamente; exige justicia

Tras ser raptada, abusada y quemada, Liliana narra la dramática manera como sale adelante

RMG