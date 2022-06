Tras ser raptada, abusada y quemada, Liliana narra la dramática manera como sale adelante

Liliana Fernández compartió hace unos días su aterrador caso donde denunció a tres taxistas quienes la secuestraron para abusar sexualmente de ella y prenderle fuego, cuyas quemaduras quedaron en el 30 por ciento de su cuerpo las cuales son más visibles ya que las heridas las tiene en su pecho y parte de su cara.

Su caso mostró la solidaridad de los usuarios en las redes sociales luego de que la mujer pidiera ayuda para solventar los costos de su recuperación, ya que su esposo, dijo, se quedó sin trabajo para cuidar de ella y de sus cuatro hijos quienes viven en el municipio de Guadalupe en Nuevo León.

Este sábado por la noche, Liliana llevó a cabo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook para agradecer las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido de personas que le han donado además objetos en especie para que las pueda vender.

“No me merecían lo que me pasó, pero me han sucedido muchas cosas buenas”, dijo Liliana en el live.

Liliana está emocionada por el apoyo recibido

Durante los poco más de 11 minutos que duró su transmisión, Liliana, quien permanece con solo vendas en su cuerpo herido por las quemaduras, se mostró optimista al asegurar que ya casi puede caminar de forma erguida por lo que ya hace más actividades.

“Ando bien emocionada porque ya mero pongo mi negocio. Voy a poner un bazar de ropa, obviamente de segunda mano”, narró la joven mamá de 23 años, quien visiblemente de mejor ánimo, contó que se puso a lavar la ropa que le donaron y comenzó a hacer combinaciones de las prendas para exhibirlas en su bazar.

Liliana se recupera del atroz crimen. Foto: FB

Pese a que su esposo le pidió que limitara sus actividades para que siga recuperándose, Liliana con gusto prepara su bazar, aunque reconoce que aún se agota por lo que se va a recostar para seguir sanando.

“Ni sentí el dolor, porque ya me puse a caminar”, describió Liliana que también mencionó sentirse feliz ya que parte de las heridas de su cuerpo comienzan a sanar. “Con ayuda de mi diosito santo y de los doctores ya voy a estar bien próximamente”.

“Y van a ver, yo se los prometí que iba a estar bien, que me iba a poner bien y voy a ponerme bien. Gracias a ustedes que me emociono cuando me dicen ‘ven por cosas para ayudarte ya tus niños’”.

Liliana agradece el apoyo de la gente. Foto: FB

Liliana aseguró que acude a traer la ropa a los lugares donde es citada y lo hace con gusto ya que quiere conocer en persona a la gente que le dona y agradecerles por el gesto. “Para no aburrirme tanto y no pensar tanto, porque el celular a veces ni me entretiene”, expresó la mujer al contar por qué le gusta mantenerse activa.

“Voy a salir adelante, ustedes me dieron las ganas, la fortaleza para poder salir… Yo quiero ayudar a mi esposo, enseñarle a mis hijos y a mostrarles a ustedes que estoy bien y lo estoy cumpliendo”, compartió Liliana cuyo caso ya cuenta con la carpeta de investigación por parte de las autoridades nuevoleonesas sobre la agresión que sufrió el pasado 26 de marzo.

SIGUE LEYENDO:

Liliana pide ayuda tras ser violentada por tres hombres que la quemaron y abusaron tumultuariamente; exige justicia

Querétaro: Niño de 14 años quemado en telesecundaria permanece en shock y en espera de injerto de piel

RMG