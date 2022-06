La acosaba, agredía y golpeaba: Montserrat abandonó su departamento por violencia machista en CDMX

La violencia contra la mujer es un problema estructural que ocurre todos los días y en todos los estratos sociales, por lo que comúnmente se viralizan los casos en redes. Uno de los últimos que ha tomado fuerza en las plataformas digitales es el caso de Montserrat, una joven habitante de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, que nunca se imaginó que tenía de vecino a un agresor que la odia "por ser mujer".

El nombre del sujeto: Jonathan, quien vive en el departamento de a lado. De acuerdo con información del periodista Carlos Jiménez, el hombre acudió a la casa de la víctima, se metió a la fuerza y comenzó a agredirla verbalmente, además la amenazó de muerte.

Montserrat también reveló que la persona que era su pareja y una amiga también han sido violentados por Jonathan. Es el infierno que ha vivido por meses y lo peor llegó, por suerte, ella no está muerta.

"De todos los peores insultos, lo que nos ha dicho es que no importa que lo denunciemos, nunca procederá. Me agarró a golpes, se me colgó encima, me pateó y acosó", declaró Montserrat