Hoy tenemos 7 mujeres gobernando y 2 electas, es el máximo histórico de nuestro país, aplaude Carla Humphrey

Rumbo a las elecciones de 2023 en las que el Estado de México y Coahuila se jugarán la gubernatura, el impulso para que haya más candidatas mujeres se ha dado en todos los partidos.

En entrevista con Adriana Delgado para el programa Dedo en la Llaga, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Carla Humphrey, Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral, habló sobre el “candado” para evitar que la elección de gobernador en Coahuila solo fueran candidatas mujeres.

"Parece ser que declaran anticonstitucional la reforma por un asunto de forma, por el trámite legislativo que no se cumple en ciertos términos sin meterse al fondo del asunto. (...) en este momento, la sentencia de la Sala Superior del 14 de diciembre del 2020, que obliga justamente a legislar en materia de paridad de gubernatura, pues solamente está casada por parte de Hidalgo porque, aunque se aprobó una reforma en el Estado de México, que son las elecciones próximas, no está publicada todavía, por tanto, no tiene validez jurídica, y pues lo que pasó en Coahuila, pues estas dos entidades no tienen el marco normativo para regular paridad de gubernaturas".