Revela Sansores nuevo audio de “Alito” en el que presuntamente incurre en el delito de lavado de dinero

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló un nuevo audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno en los que presuntamente se configuran diversos delitos entre ellos lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales, la mandataria llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar a fondo de lo contrario dijo, se confirmaría su complicidad.

En su ya tradicional programa “Martes del Jaguar”, la funcionaria reveló un audio más en contra del priista en el que se escucha presuntamente al dirigente operar el reparto de recursos en efectivo de procedencia desconocida dirigidos a campañas electorales, cuidando que no dejen huella en la fiscalización que realiza el INE.

En el audio supuestamente Moreno cuestiona a sus empleados sobre la manera que hicieron cobros y pagaron gastos en efectivo con dinero destinado a campañas electorales.

“Bueno, y le van a dar a Noriega un peso. Es que la… ¿Hugo por qué le pagó en efectivo a Brauer, güey? Cuestiona a uno de sus empleados el priista quien le explica que es para no dejar rastro.

“Lo que me explicó, me dice es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro”, responde su colaborador.