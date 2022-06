México tendrá “servicios de salud de primer nivel para 2024”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en la Mañanera que para el término de su administración habrá un sistema de salud de primer nivel.

Al hablar del rescate de los hospitales, el jefe del ejecutivo indicó que los gobiernos “neoliberales” destruyeron toda la estrategia de atención médica por lo que reconoció que no ha sido fácil levantar la atención como lo merece la gente.

“Pero no es fácil, es todo un desafío porque a diferencia de lo que opinan los expertos al servicio de la mafia conservadora, el modelo neoliberal destruyó el sistema de salud y no sólo eso, nos dejó sin médicos. No hay en México los médicos que necesitamos, no hay en México los especialistas que necesitamos”, expuso.

Luego de afirmar que cumplirá con su palabra para que el hospital en Hermosillo, Sonora esté listo el próximo 15 de septiembre, López Obrador insistió en que los anteriores gobiernos intentaron desaparecer el servicio médico público para dejar el privado y se llevaron los recursos que dejaron los nosocomios sin personal e insumos.

Gobiernos anteriores se quedaban con "los moches"

“Era una forma de robarse el dinero, se entregaba el dinero y se decía: -vamos hacer un hospital- y así justificaban el gasto. No lo terminaban, se quedaban con los moches, las extorsiones. El contratista no cumplía porque ya había pagado el soborno, y luego, aunque lo terminaran, no tomaban en cuenta que un hospital requiere inversión para operar”, expuso.

Comentó que si la obra de un hospital necesita de mil millones de pesos requiere de al menos de una cantidad similar para su operación y la contratación de personal para su funcionamiento.

El presidente indicó que continuarán con el rescate de hospitales que se convirtieron en “escenografía” para darle el mejor servicio médico y de salud a todos los mexicanos, convirtiéndolos en los hospitales del bienestar.

