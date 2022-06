Enrique Alfaro: "Denuncias por parte del Cardenal y de la IP deben ser por las vías adecuadas"

No hay retenes en carreteras de Jalisco ni denuncias formales que indiquen robos a transporte de carga, dijo el gobernador Enrique Alfaro, al referirse a las declaraciones del Cardenal Francisco Robles Ortega.

"Nos extraña mucho que se haya hecho una declaración mediática y no una denuncia formal en su momento, lo que puedo decir es que hoy en la mañana en la mesa de seguridad se hizo una consulta con las instancias de seguridad federales, estatales y municipales y no hay un solo punto en el que haya algún tipo de retén, entonces, mi respuesta es categórica, en Jalisco no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada", dijo Alfaro.