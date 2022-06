“Biden no es un conservador despiadado”: AMLO asegura que es necesaria la integración de México y EU

“Orden y legalidad” en el tema migratorio pedirá el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de Estados Unidos en la próxima reunión programada para el 12 de julio en Washington.

El mandatario mexicano confió en que, por parte de Joe Biden de quien tiene un buen concepto, habrá buena recepción a sus propuestas y a la necesidad de apoyarse mutuamente porque a ambas naciones les conviene no distanciarse.

“Es una persona (Biden) buena, humana; ni es un conservador despiadado, y por eso voy a seguir insistiendo en el tema; entonces es un planteamiento y también de trabajo conjunto con el presidente Biden. Que no estén pensando que vamos a distanciarnos”, afirmó.

Al señalar que aún se está definiendo toda la agenda, adelantó que también se tratarán temas energéticos, estrategias para enfrentar el tema inflacionario, económicos, de seguridad, armas y combate a la corrupción, López Obrador indicó que se debe dar una revisión de la necesidad de integrar a ambas naciones.

"Bueno para eso se requiere fuerza de trabajo; y si hay esta política de crear un muro o de impedir por todos los medios que lleguen migrantes, yo creo que se debe poner orden, tiene que haber legalidad que no haya tráfico de personas pero al mismo tiempo que haya opciones, si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo ¿Por qué no llegar a acuerdo?”, expuso.

AMLO insiste en incrementar visas temporales

Comentó que han venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y en que se incrementen las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio, aspecto que precisó, se ha planteado, no sólo al presidente Biden, también al presidente Donal Trump en su momento.

Precisó que en el tema económico trabajan en una propuesta que plantearán en su momentos a las autoridades estadounidenses de cómo se complementan y cómo lograr que en la inflación y tres componentes, como el energético, alimentos y otros bienes, no haya aumento de precios.

López Obrador adelantó que para la reunión con Biden viajará con el canciller Marcelo Ebrard y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller quien tendrá una agenda aparte con la esposa del mandatario estadounidense.

