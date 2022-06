Cruz Roja celebra el Día del Socorrista en Tijuana; Madre y socorrista enfrenta pandemia e inseguridad

Con motivo al Día del Socorrista, Cruz Roja Mexicana celebró a los paramédicos en el auditorio de la Delegación Tijuana y reconoció su gran labor.

Eva Tovar, directora médico prehospitalaria, entregó los reconocimientos a los representantes de los diferentes turnos a quienes felicitó y destacó sus actividades.

Mientras que el presidente del Consejo de la Cruz Roja, Andrés Smith Favela, destacó la labor que han hecho los paramédicos durante la pandemia por Covid-19.

En entrevista, recordó que desde su ingreso a la institución en el año de 1984 a la fecha, ha trabajado con total entrega y está orgulloso de pertenecer a Cruz Roja.

"Todo ha evolucionado en muchos aspectos en tecnología, pero lo más importante que no ha cambiado es la pasión, todos tenemos un orgullo de tener la camiseta puesta y a mí me ha sucedido que hay un accidente y veo en qué puedo ayudar", puntualizó el Presidente del Consejo.

Viridiana Ramírez, de 29 años de edad, inició sus labores como paramédico hace diez años y lo más difícil ha sido trabajar durante la contingencia sanitaria y los reportes constantes que atienden de alto impacto a causa de la inseguridad que se vive en la ciudad fronteriza.

La socorrista, es madre de un pequeño de dos años de edad y aunque su labor es de riesgo, lo hace con pasión.

"Me tocó plena pandemia cuando mi bebé tenía cinco meses, me enferme y me tuve que aislar, fue una etapa muy difícil pero pues también muy bonito, me gusta lo que hago", expresó Ramírez.