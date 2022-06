AMLO: "De niño no pensaba ser presidente, pero era yo muy feliz”

Al recordar que su infancia en Tabasco fue humilde, pero feliz, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que de niño no tenía aspiraciones de ocupar la silla presidencial, y que fue hasta sus tiempos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que afianzó sus “ideas en favor de la justicia".

“Recuerdo con mucho cariño a mis maestras, a mis maestros. No pensaba ser presidente, pero era yo muy feliz, muy feliz. Usábamos zapatos nada más para ir a la escuela porque en Tabasco, antes, aunque se tuviese para comprar un par de zapatas, nosotros por lo general estrenábamos en la fiesta de agosto, y no lo aguantábamos mucho porque nos hacía ampollas. No se usaba mucho el zapato por el calor. Uno siempre andaba descalzo y también sin camisa”, compartió en Palacio Nacional.