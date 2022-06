Prevén el arribo de más refugiados musulmanes a Tijuana

A unos días de que se aperturó el primer albergue exclusivo para refugiados musulmanes en la ciudad de Tijuana se encuentran treinta personas en el sitio que tiene capacidad para hasta doscientas personas, declaró Sonia Tinoco García, presidenta de la Fundación Latinas Musulmanas.

Las personas que actualmente están en el albergue ubicado en la zona norte de Tijuana, son de Afganistán, Guinea, Ghana y Rusia, quienes esperan su turno de asilo político en territorio estadounidense para reunirse con sus familiares que están en el vecino país.

Sin embargo, esperan que en las próximas semanas arriben más refugiados a la ciudad fronteriza debido a que Homeland Security dio la oportunidad de que familias que hayan laborado con ellos puedan entrar a Estados Unidos, además de que cientas de familias quieren salir de Afganistán por el alto índice de violencia.

La presidenta de la Fundación, señaló que una vez que llegan a la ciudad fronteriza les resulta difícil adaptarse por la religión y lenguaje, sobre todo las familias afganas que tienen temor porque creen que en México la situación es similar a su país de origen.

"Al principio cuando llegan tienen miedo porque creen que no pueden salir solas, que tienen que ir acompañadas de un hombre, al principio no se separaban de nosotras no podían ni ir a la esquina solas", expresó Tinoco.