Migrantes varados en Nuevo León exigen diálogo con Samuel García

Un grupo de migrantes varados en Monterrey marchó por las calles del centro de la ciudad para pedir ante el Palacio de Gobierno la intervención de la autoridad estatal en solución de su situación.

Los migrantes salieron de la central de autobuses donde se encuentran desde hace días con destino al Palacio de Gobierno, pidiendo hablar con el gobernador Samuel García, para pedir que les permitan viajar a la frontera con Estados Unidos.

Esto después de que se les ha negado viajar en autobuses hacia la frontera, o a Coahuila, lo que llevó a que pasaran los pasados días durmiendo en sillas y en el piso de la central camionera. Ante la desesperación que viven las personas que arribaron desde países como Venezuela y Nicaragua, decidieron pedir la intervención del estado.

En la plancha frente a la sede gubernamental, los migrantes hicieron sus denuncias ante la autoridad pidiendo que se les permita viajar para continuar con su viaje y destino a Estados Unidos.

“Estamos nosotros protestando, de manifestar que nos queremos ir de acá. No nos dan permiso para salir. Realmente Nuevo León ha colaborado pero Migración no ha colaborado y no hemos podido avanzar bien. Nos sentimos atrapados”, mencionó Gabriel, originario de Venezuela.