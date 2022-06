Acusan a Luis Alberto Villarreal de daño patrimonial por más de 169 mdp

La actual administración pública de San Miguel de Allende denunció al Gobierno anterior, encabezado por Luis Alberto Villarreal García por daño patrimonial cometido por más de 169 millones de pesos.

En rueda de prensa el Presidente Municipal, Mauricio Trejo Pureco, explicó que el daño patrimonial está dividido en materia inmobiliaria, adquisición ilegal de sistemas de seguridad y la falsa compra de vacunas.

En total se han interpuesto 29 denuncias inmobiliarias, más las correspondientes a la adquisición ilegal de un software de seguridad y por la falsa compra de vacunas.

Detalló que, en el tema inmobiliario el daño patrimonial es de 138 millones 578 mil 566 pesos; en la adquisición ilegal de un sistema de seguridad, de 14 millones 848 mil pesos; y en la compra falsa de vacunas por 16 millones de pesos.

“Venimos a entregar las denuncias, la información de las denuncias correspondientes al daño patrimonial cometido en contra del municipio de San Miguel de Allende en 3 rubros, 1 en materia inmobiliaria, 2 en adquisición ilegal de sistemas de seguridad, 3 la compra ficticia de vacunas contra el COVID-19, estos hechos pueden caer en los delitos de lavado de dinero, actuación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, daño patrimonial y abuso de autoridad, este es el principio de los muchos casos que tenemos investigados y documentados”, declaró el priista Trejo Pureco.

“Hoy venimos aquí a denunciar posibles actos de corrupción sucedidos en las pasadas administraciones encabezadas por Ricardo Villareal García y por Luis Alberto Villareal García”, dijo al referirse a los hermanos panistas.

El Presidente Municipal aseguró que no se trata de una venganza política sino de un reclamo de justicia para los sanmiguelenses.

Por su parte, el Licenciado encargado de interponer las denuncias, el Doctor Pablo González Sierra, detalló que en el tema inmobiliario detectaron venta de terrenos municipales a un costo menor del real, intercambio de terrenos municipales con valor alto, por terrenos con valores mucho menores.

Se han interpuesto 29 denuncias inmobiliarias. Foto: Especial

“Tema inmobiliario, encontramos por lo menos 3 modos operandi en materia de corrupción, en primer lugar el gobierno municipal es propietario, porque ha adquirido, porque le han donado, de ciertos predios, ciertos terrenos en el propio terreno en el municipio de San Miguel de Allende, estos predios, se supone que el municipio tenía que realizar con ellos actividades a favor de la comunidad sanmiguelense, nadie piensa que algún predio pueda ser vendido o entregado a un particular contra dinero, porque el municipio no se dedica a vender terrenos, el gobierno municipal vende inmuebles a un particular, pero los vende a un costo mucho menor del precio que realmente tiene, por lo cual, la diferencia del costo que realmente tiene con el costo que fueron vendidos, es el daño patrimonial al municipio”, declaró Pablo González.

“En el segundo rubro de lo que llaman algunos sanmiguelenses la magia inmobiliaria, cuando un fraccionado realiza un fraccionamiento, este fraccionamiento por la ley, tiene la obligación de entregarle al gobierno municipal una cantidad de territorio no menos del 4%, el gobierno municipal debería de adquirir ese 4% con el fin de realizar áreas verdes y equipamiento, como pueden ser escuelas, tareas para seguridad pública, el fraccionador con una simple solicitud al gobierno municipal, le pide que ese predio que está en su fraccionamiento le sea cambiado, le sea cambalacheado por otro predio que se encuentra fuera del fraccionamiento, la cosa es que el terreno que está en el fraccionamiento es de mucho más valor, en relación con el predio, en el cerro, en el monte, que después de esta permuta el municipio ya es el propietario, el municipio entrega al particular pesos y el particular le entrega al municipio centavos y todo esto lo hacen con avalúos que consideramos que son falsos”.

Informó que sobre este primer tema, se han interpuesto 29 denuncias y se han detectado a 9 ex funcionarios municipales, relacionados directamente y por lo menos 8 desarrolladores.

