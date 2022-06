"El pueblo seguirá con la transformación, no permitirán que regresen los retrógradas": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pueblo no es tonto y seguirá impulsando la transformación del país para que no regresen los retrógradas, conservadores y corruptos.

Al inaugurar una su cursa del Banco del Bienestar en Ciudad Deportiva en la alcaldía Iztacalco, el mandatario aseguró que cambió la mentalidad del pueblo y hay una revolución de las conciencias.

"Ustedes creen que van a regresar los retrógradas, conservadores, corruptos, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente va a seguir impulsado la transformación para que siga habiendo justicia y que México sea un país de todas y de todos, no queremos que sea una oligarquía para una minoría, queremos que México siempre una república democrática", expresó.

Durante el evento, en el momento que daba su discurso, el presidente López Obrador fue interrumpido por el coro de los asistentes que decían "seis años más, seis años más", refiriéndose a que se reelija en la Presidencia de la República.

Sin embargo, el mandatario respondió con la frase del ex presidente Francisco I. Madero: "sufragio efectivo, no reelección".

Además, aclaró que a su administración le quedan poco más de dos años y hará muchas acciones de gobierno..

Sobre la pandemia, el mandatario afirmó que el país salió adelante porque su gobierno supo actuar, "primero salvando vidas porque México es de los 10 países que más vacunas aplicó en el mundo".

"Por eso ahora que todavía sigue ahí la pandemia, ya no es lo mismo, ya no causa el mismo daño porque ya la mayor parte de la gente y mexicanos tiene su vacuna y su refuerzo y esto ha permitido que ya no haya hospitalizaciones y lo más importante que no haya fallecimientos", indicó.