“Regresó el bicho, pero ya no causa el mismo daño gracias a la campaña de vacunación": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este sábado que el virus del COVID-19 está impactando de nueva cuenta en la salud pública, pero dijo que dijo que no al mismo grado porque ya se aplicaron más de 200 millones de dosis de vacunas a la población.

“Por eso, ahora que regresó el bicho este, que todavía ahí anda ya no causa el mismo daño, ya no hay que hospitalizarse y lo más importante es que ya no afecta, ya no hay fallecimientos, es lo que más nos dolió durante mucho tiempo”, apuntó.

En su discurso, resaltó que es un derecho constitucional el que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, pero, enfatizó, “esa es una asignatura que reconozco está pendiente porque tuvimos que enfrentar la pandemia, primero salvar vidas, vacunar a la mayoría del pueblo, aplicamos más de 200 millones de dosis de vacunas, fuimos de los 10 países que más vacunamos en el mundo”.

"Vamos a tener un sistema de salud pública de primera" Foto: Especial

Resaltó que ahora que “ya está pasando la intensidad de la pandemia” el gobierno tendrá que dedicarse a levantar todo el sistema de salud pública, ese es el compromiso, dijo.

“Antes de que yo termine como presidente vamos a tener un sistema de salud pública de primera, con médicos en todos los centros de salud, en hospitales con todos los especialistas”, apuntó.

dhfm

