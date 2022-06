“Si no son borregos”: AMLO pide a legisladores de oposición desobedecer la “moratoria”

Desde Palacio Nacional en la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a los legisladores del PAN, PRI y PRD a no obedecer la “moratoria constitucional” que firmaron los líderes de sus partidos, pues les dijo que “no son borregos”; los invitó a rectificar y a seguir legislando.

Y es que la llamada moratoria constitucional firmada por el priista Alejandro Moreno, el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano va por no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por el Ejecutivo federal, Morena y sus aliados.

“Además, los dirigentes de los partidos no son los jefes de los legisladores. El legislador es representante del pueblo, un legislador no representa a un partido, representa a los ciudadanos, representa al pueblo, ¿cómo los líderes? Si no son borregos, son representantes populares, cómo toman una decisión así. Pero es el coraje y ojalá rectifiquen, pero pues están muy molestos”, dijo en su Mañanera.

AMLO reprueba la moratoria constitucional

López Obrador reprobó de nueva cuenta la moratoria, e incluso, con risas, señaló que “están muy cansados” para seguir legislando.

“Pues sí, pero están en huelga. Además, me imagino que están muy fatigados porque son muchos los asuntos que tienen que atender. Pero es un asunto de ellos, yo pienso que es de sabios cambiar de opinión, y que si estaban molestos después de la elecciones, enojados, y dijeron, a ver, cómo nos desquitamos”, apuntó.

Resaltó que la oposición está teniendo malos resultados en las elecciones porque se han opuesto a todas las iniciativas del gobierno, incluso las que favorecen a los sectores más vulnerables en México.

“Pero es el coraje y ojalá rectifiquen, pero pues están muy molestos. Imagínense, cómo va a obtener votos el PAN si se opuso al programa de la pensión de los adultos mayores, por lo mismo, porque los domina su conservadurismo porque para ellos es entregar dádivas, es populismo, es paternalismo.

“Yo me acuerdo que cuando fui jefe de gobierno y comenzamos ese programa aquí, en el 2001, declaró Fox cuando era presidente que eso estaba mal, que lo que había que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubieran trabajado ya toda su vida. Pero esa es la mentalidad de Fox porque esa es la mentalidad conservadora”, apuntó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO tiene lista la iniciativa para eliminar el horario de verano y manda mensaje a la oposición

Sexenio cerrará con casi 2 millones de barriles diarios de combustible: AMLO

RMG