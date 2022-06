“¿Quién inspira a los priistas?”: AMLO dice que opositores tienen malos dirigentes; que el PRI se defina, exhorta

Ante los señalamientos de la oposición de que el mitin de los aspirantes presidenciales, en Toluca, fue un acto anticipado de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el “bloque conservador” tiene malos dirigentes.

“Eso es un asunto de los partidos, es que el bloque conservador es parte de lo mismo; tiene malos dirigentes, malos asesores”, dijo y reiteró el rechazo a la negativa de legislar todas las iniciativas del Ejecutivo Federal.

Incluso, en tono irónico, si yo actuara de mala fe, les diría que mantengan ahí a los dirigentes, porque parecen promotores de la cuarta transformación y citó el lema de las marchas: “Va por México, aguanta, el pueblo se levanta”.

“¿Quién inspira a los priistas?": AMLO

“¿Quién inspira a los priistas? ¿qué no tenemos que definirnos… “¿ya no hay que tomar en cuenta lo que hizo el cura Hidalgo o Leona Vicario?, se cuestionó y agregó que es necesario tener un ideal: “que no engañen, que no simulen”, cuestionó López Obrador en la recta final de la conferencia de prensa matutina.

Sobre lo que pasa en Morena, aseguró que sus simpatizantes, pero también la ciudadanía en general, están muy despiertos y ya no quieren a dirigentes sin principios e ideales.

“Ya no. Eso se terminó. La gente quiere que los que representen sean personas con principios e ideales y a diferencia de que lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo”, dijo en alusión a la crítica interna que ha hecho el senador Ricardo Monreal.

SIGUE LEYENDO:

Grupos cercanos a la delincuencia organizada disputan control de un mercado en San Cristóbal de las Casas: AMLO

Sexenio cerrará con casi 2 millones de barriles diarios de combustible: AMLO

RMG