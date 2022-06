¿Cuánto cuesta el pasaje en combis y microbús con aumento desde HOY 15 de junio?

A partir de este miércoles 15 de junio, transportistas de la Ciudad de México aplican el aumento de un peso en la tarifa de transporte público, a fin de hacer frente a los costos de operación y mantenimiento de las unidades concesionadas por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan un operativo en diversos puntos de la capital para que no haya cobros excesivos.

Consulta las tarifas oficiales. Foto: Especial

¿Cuál será la nueva tarifa del pasaje?

A una semana de la manifestación, el gobierno de la CDMX autorizó el aumento de la tarifa del transporte público concesionado a un peso, de acuerdo con Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, el precio mínimo será de seis pesos.

La tarifa mínima será de seis pesos. | FOTO: Cuartoscuro

No obstante, el Transporte capitalino, es decir, el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, RTP y Trolebús no tendrán aumento en sus tarifas.

Asimismo, Lajous informó que la vigencia del aumento será a partir del 15 de junio de 2022. De igual forma, se eliminarán los bonos de combustible, los cuales eran de hasta 6 mil 350 pesos mensuales.

A partir de hoy las tarifas son las siguientes:

6 pesos: Los primeros 5 kilómetros

6 pesos con 50 centavos: En tramos de 5 a 12 kilómetros

7 pesos con 50 centavos: En más de 12 kilómetros

8 pesos: Autobuses de corredor

Los transportistas deberán cumplir con cuatro rubros: seguridad, calidad del servicio, mantenimiento de las unidades y la capacitación de los operadores. | FOTO: Especial

¿También aumentará en el Estado de México?

En el Estado de México se descartó el aumento de la tarifa del transporte, cuyo costo mínimo actualmente es de 12 pesos desde 2020, fue Guillermo García Salmerón, representante de la Alianza de Autotransportistas Autónomos (AAA) quien señaló que en lo que resta del año no solicitarán ajustes, debido a las consecuencias de la pandemia por COVID-19 en las familias del Edomex.

García Salmerón puntualizó que: “En el Edomex realmente se cobra lo justo, aunque si fuéramos realistas, para tener un transporte digno, como en otras ciudades del mundo tendríamos que cobrar 20 pesos, que no se cobran. Entonces no podemos exigir un servicio de calidad, cuando no se paga el mismo.”

