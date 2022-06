Alianza del PRI, PAN y PRD no ha funcionado, asegura análisis de Movimiento Ciudadano

La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) hizo un análisis de los resultados electorales y llegó a la conclusión de que la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) no ha funcionado para ganar votos y no es del gusto para el electorado mexicano, ya que desde 2016 van en caída libre y perdieron 2.1 millones de votos, así como 13 gubernaturas.

"En el análisis de la información para Movimiento Ciudadano es concluyente que la alianza (Va por México) no ha funcionado para ganar votos y no está en el gusto del electorado mexicano, a la alianza no se le entiende y todavía hoy, a pesar de que nos insistan, los resultados están ahí", afirmó Salomón Chertorivsky, miembro de la Coordinadora Nacional del partido naranja.