Saldrán todas las leyes que coincidan con México: Jorge Romero ante anuncio de la moratoria legislativa

El pasado 9 de junio, se anunció, por parte de los dirigentes de la coalición "Va por México", la moratoria legislativa.

En entrevista para Cámara de Origen con Carlos Zúñiga, Jorge Romero Herrera, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la coalición de oposición, le dice a al actual gobierno que sus últimas dos reformas constitucionales que tenían pensadas como lo es la reforma Electoral y la reforma a la Guardia Nacional son a las que estarán en contra.

"Consideramos que esas dos reformas son retrógradas, al igual que la reforma eléctrica, las dos anteriores ya no van a pasar", manifestó.

Al respecto, comentó que no se declararán en pausa de trabajo, y de haber una reforma que provenga de cualquier partido y beneficie al país no se irá en contra. Por ello, indicó que no quiere que pase lo que anteriormente ha sucedido con la reforma eléctrica, es decir, lo que se busca es igualar la postura desde un principio.

Esto responde a la esencia de por qué hace un año votaron 20 millones de personas por la oposición, para que exista un contrapeso, y que la constitución política a la que no se le dieron los números suficientes al actual gobierno para que Morena modifique a capricho las reformas.

A través de la señal de Heraldo Media Group, el legislador panista señaló que esta acción tomada por la oposición es producto de la tragedia que la persona que ganó la Presidencia de la República hace casi cuatro años y que ese presidente haya decidido no voltear a quien no le aplaude o a quien no lo obedece.

Luego de que la oposición perdiera cuatro de dos gubernaturas en las pasadas elecciones, el diputado de oposición explicó que si el domingo pasado se hubiera juntado a la gente de esas seis entidades en una sola plaza, los resultados serían que por Morena votaron 2.2 millones de personas y por la coalición Va por México votaron dos millones de personas, es decir, que no el partido de izquierda no arrasó.

"Creemos que debe llevar otro rumbo este país", señaló.

Finalmente, dijo que "en la medida que este país sea gobernado mediante una perspectiva plural, será un bien para este país" y comparó los antiguos gobiernos. Aseguró que saldrán todas las leyes donde coincidan con el país.

