SCJN aplaza revisión de desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de las impugnaciones sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Estaba previsto que este miércoles los integrantes de la Sala revisaran las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021 presentadas por el Poder Legislativo de Tamaulipas, la primera en contra de la declaratoria de procedencia del desafuero del mandatario estatal y la segunda para impugnar la solicitud de la orden de aprehensión contra el gobernador por parte de la Fiscalía General de la República.

Sin embargo,a petición del ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, se pospuso el análisis y la votación.

Los proyectos de resolución no se hicieron públicos.

La Corte pospuso la discusión sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Foto: Especial

En mayo de 2021, González Alcántara Carrancá determinó que la declaración de procedencia que aprobó la Cámara de Diputados no afecta la decisión del Congreso de Tamaulipas de no quitarle la inmunidad procesal penal a García Cabeza de Vaca, y al no ser invadida su competencia, era improcedente la controversia constitucional que presentaron los legisladores locales ante la Corte.

“Se estima que no existe una afectación en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo promovente, pues para resentir un agravio era indispensable que se hubiera obstaculizado el ejercicio de su ámbito competencial o que este se viera mermado", señaló el ministro.

Aunque el ministro desechó la demanda, determinó que el fuero seguía vigente.

Esa decisión fue impugnada por la FGR. Después se presentó la impugnación contra la solicitud del mandamiento judicial a un juez de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Ambas controversias fueron admitidas por la Corte.

