FGR y FEPADE incumple con entrega de información al INE sobre posibles delitos electorales

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), alertaron de la omisión e incumplimiento de algunos órganos del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en la entrega de información al órgano electoral sobre casos como: Odebrecht, La Estafa Maestra, Pío López Obrador, y eventos de MC no reportados en Baja California.

Sesión maratónica del Consejo General del INE que culminó la madrugada de este miércoles, los consejeros alertaron que se ha solicitado información a la FGR y a la FEPADE para resolver casos de presuntos delitos electorales sin que a la fecha haya respuesta.

El consejero Ciro Murayama informó que “hay cuatro casos que el INE lleva tiempo investigando, unos más recientes, otros antiguos, me refiero a los casos Odebrecht, Estafa Maestra, Pío López Obrador, y más recientemente eventos del partido Movimiento Ciudadano no reportados en Baja California, sobre los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización ha requerido información a las autoridades adscritas a la FGR y, en particular, a la FEPADE y se ha enfrentado a una negativa”.

Ciro Murayama refiere cuatro caso que el INE investigó. Foto: Especial

Incluso mencionó que en los casos Estafa Maestra y Pio López Obrador, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte de Justicia ya le había dado la razón al INE para que la Fiscalía entregara la información; sin embargo, un acuerdo de la Ministra Yasmín Esquivel, del 19 de abril, protegió la información referida “y esto no puede pasar desapercibido”.

El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera, expuso el informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en la materia que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas de 2016 a 2022.

En este contexto, refirió que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene a la fecha 359 procedimientos en trámite y tres acatamientos pendientes de presentar al pleno de la autoridad electoral.

“No se trata solo de cifras, hay algunos casos en los que el INE ha hecho solicitudes de información a autoridades encargadas de investigar posibles delitos electorales o federales, pero que a la fecha han sido omisas en el desahogo de los requerimientos”, denunció Rivera.

Señaló que el INE se enfrenta a trabas que le impiden cumplir con su función, señaló que no obstante que hay sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenan a las autoridades del Estado mexicano proporcionar la información necesaria para poder cumplir y concluir investigaciones en curso, la FGR ha interpuesto una controversia constitucional presentada sobre esta materia, para controvertir la sentencia del Tribunal.

Al respecto, la consejera Carla Humphrey señaló que esto “constituye a todas luces una clara obstaculización a las labores de investigación de esta autoridad que no tienen sustento en el contexto de un Estado democrático de derecho y la adecuada interacción entre autoridades”.

Calificó de preocupante la omisión por parte de la FGR, cuya información, dijo, resulta esencial para la sustanciación y adecuada resolución de diversos expedientes del mayor interés nacional.

“Poner obstáculos o trabas innecesarias y que carecen de sustento normativo a la labor de alguna autoridad, como en este caso el Instituto Nacional Electoral, no solo impide que este cumpla con sus obligaciones legales, sino que además violenta el régimen democrático porque se pretende supeditar un órgano a otra autoridad”, recalcó Humphrey

En el mismo sentido, la consejera Claudia Zavala externó su preocupación, que estos procesos de investigación lleven mucho tiempo y cuestionó el por qué de la resistencia de las autoridades.

“Es evidente que esa protección se lleva a cabo”, estableció y lamentó que temas tan relevantes donde la sociedad mexicana está un desacato contumaz a una decisión jurisdiccional”.

