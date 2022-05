Defensores públicos federales coadyuvarán en casos locales

Este lunes, autoridades del Poder Judicial de la Federación y de la Ciudad de México firmaron un convenio para que los integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) den asesoría jurídica a nivel local.

El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que en México aún se tiene una justicia elitista que privilegia a los que tienen recursos económicos o contactos políticos frente a los que nada tienen.

Dijo que hay una justicia en donde las cárceles están llenas de inocentes que el único delito que cometieron es ser pobres.

Detalló que luego de la reforma judicial de 2021, el IFDP tiene rango constitucional y hay delegaciones en todo el país.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de histórico este convenio, toda vez que las personas que más lo necesitan, principalmente, aquellos de los sectores vulnerables, podrán tener acceso a la defensoría pública federal.

Dejó en claro que no hay nada más difícil que una persona inocente esté encarcelada y no cuenta con apoyo jurídico correspondientes.

Finalmente expuso que lo que buscan con esta coordinación es que la justicia esté presente para todos, que tengan acceso a una justicia pronta y expedita.

El presidente del máximo tribunal del país aseguró que en el momento que se vive, las autoridades deben coordinarse y colaborar para ayudar a los que menos tienen y hacer una justicia real que llegue a todas las personas, entre estas, las que han perdido la fe en la justicia.

“No me queda duda de que esta alianza que estamos haciendo con el gobierno de la Ciudad de México rendirá frutos y no se quedará simplemente en la firma de un convenio protocolario, sino que en breve podremos dar resultados tangibles con números de las personas de la Ciudad de México a las que la Defensoría Pública federal está ayudando para darles una defensa de calidad y que, cada vez menos, hasta que esto ya no ocurra, haya personas inocentes que estén en una prisión simplemente porque no tuvieron quién las defendiera con calidad”, aseguró.