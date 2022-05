“Hay sesgo político en tercer informe, estamos tranquilos y lo vamos a hacer público”: Sheinbaum sobre último reporte de DNV de la Línea 12

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum insistió en que “hay sesgo político” en el último reporte de la empresa noruega, DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Metro.

Lo anterior, tras darse filtrarse este documento en el que se señala que la falta de mantenimiento y fallas en las inspecciones incidieron en el desplome de una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que “estamos tranquilos y seguros de lo que hicimos”, y dejó en claro que todas las bitácoras de mantenimiento están disponibles para su consulta en el sitio web: https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx.

“Ponen al mismo nivel las fallas en el diseño, en la construcción, en la certificación y problemas de inspección en el mantenimiento. Ninguna inspección en el mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño", apuntó.

Asimismo, dijo que analiza la posibilidad de publicar la versión pública del informe en cuestión, aunque, esta acción continúa evaluándola con con su equipo jurídico para proteger todo lo referente a datos personales.

La mandataria capitalina aseguró que están tranquilos y seguros de lo que hicieron. Foto: Especial

Dejó en claro que este último reporte no se pagó a la empresa, pues comenzaron con la terminación anticipada del contrato, lo cual, dijo, se suma a la denuncia civil que levantarán contra la empresa en cuestión.

Incluso, añadió que se podría levantar una denuncia penal, no obstante, evalúan por qué delitos.

Destacó que se rechazó el dictamen, toda vez que “no respetaron la metodología que en un principio habían manejado”, además de presentó en diciembre un abogado que tiene conflicto de interés y es que “litigó en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador”.

Refirió que otro elemento es que a este abogado “los únicos que lo han defendido son Mexicanos contra la Corrupción”.

Asimismo, resaltó que en otros reportes la empresa DNV se había negado a hablar sobre el tema y “casualmente se cumple un año de la tragedia y emiten un comunicado”.

Además, de que aclaró que previamente la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, sale a hablar del reporte.

“Ahora filtran el dictamen cuando hay un acuerdo de confidencialidad. Hay un sesgo político evidente”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de movilidad, Andrés Lajous expuso que el segundo dictamen concluye con las causas del colapso y dice que “hubo un problema en la construcción, hay falta de pernos y un problema en la soldadura de los pernos que se colocaron”.

Mencionó que también “dice qué hay otros problemas de construcción en soldadura y hay incumplimiento en la normatividad en el proyecto ejecutivo”.

“Esas causas son las que tuvieron que ser relevantes para lo que ellos llaman el reporte tres, el análisis de barreras. Que en términos de la metodología que el gobierno compró, a través de un contrato, y que se llama: técnica de análisis sistemática de causas basado en barreras y que es marca registrada de la empresa. Se tuvo que haber iniciado el análisis a partir de las causas inmediatas que ellos mismo determinaron en su dictamen final”, explicó.

Y es que dijo que en el informe filtrado la causa no esta relacionada cómo los pernos y el diseño, sino cómo lo que llaman al perdida de la sección compuesta, que es el momento en que las vigas de acero ya no esta conectado al concreto, porque ya no había pernos.

“Eso en términos temporales sucede después de los errores que están en el inicio y que son las causas que concluye el dictamen dos, que es la falta de pernos y mala colocación, problemas de construcción, y los problemas de revisión. Al ellos cambiar, cambia el como ellos usan la metodología y no la usan cómo está determinando en su metodología”, adelantó.

Finalmente, el secretario de gobierno, Martí Batres dijo que el reporte tres “dice muchas cosas y es parte de su problema, es decir, es más confuso que efectivo; pero al meter entre otros diversos temas el de la inspección se falta a la verdad porque si ha habido inspección sistemática y por otra parte, no permite advertir que la inspección externa no puede llevar al conocimiento de la causa estructural”.

