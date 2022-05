Van a mesa de diálogo para hablar sobre despojos en Centro Histórico

Familias que habitaban el edificio de Belisario Domínguez número 43 ubicado en el Centro Histórico, y del cuál han sido despojados acordaron una mesa de diálogo con las autoridades capitalinas.

La dirigente de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes, Lorena García Alonso informó que esta cita será el próximo 10 de mayo en audiencia matutina.

“Hace falta trabajo, seguridad, presupuesto para construir vivienda pero sobre todo que haya justicia en contra de quienes despojan de fincas al propio INVI, como a quienes vivimos en el Centro Histórico”, refirió.

Apuntó que es necesario que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y sus funcionarios conozca el tema pero, dijo, eso no es suficiente pues se debe hacer justicia y se debe proceder jurídicamente en contra de quienes presuntamente los despojaron de sus terrenos, Martín Rebolledo y Claudia Morales.

“La justicia que debe impartir la fiscal capitalina, Ernestina Godoy no camina está atorada. Para los vecinos del Centro Histórico, no hay duda de que a pesar de que los han amenazado de muerte y despojarlos de lo que pudo ser un patrimonio para sus hijos no les hacen nada, al contrario los protegen tan sólo la semana pasada altos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvieron con él en la entrada del predio invadido cotorreando, platicando o tal vez haciendo algún tipo de negocio ilícito”. refirió.

García Alonso agregó “es importante que desde la jefatura de gobierno se agilice la desocupación de los inmuebles invadidos como el de Belisario Domínguez, así como la expropiación de otros ubicados en las colonias Centro y Guerrero por el alto grado que tienen de colapsarse”.

Refirió que los que están a punto de derrumbarse son: “está el caso de del Eje 1 Poniente, es decir, Guerrero número 81, Perú 24 y el Belisario Domínguez 39”.

Agregó que “no hay que olvidar que se viene la época de lluvias y eso puede acabar de reblandecer aún más los inmuebles entonces es necesario destinar presupuesto para este problema, así como para la construcción de vivienda digna, pero que además se agilicen los trámites”.

Finalmente señaló “es importante el litio, pero es prioritaria la vivienda en la capital para los grupos vulnerables y no queremos más tragedias en el corazón de la Ciudad por eso es necesario e importante que Protección Civil emita a la brevedad posible un veredicto sobre el peligro que hay de derrumbe de las fincas señaladas”.

