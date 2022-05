Morena busca comparecencia de responsables del AICM y SICT

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, busca la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y los responsables de Aeronáutica Civil por los problemas que se han registrado de retrasos y posibles incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Luego de que el senador morenista haya padecido el estar más de 5 horas en un avión que no podía aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez, sostuvo que es necesario llamar a comparecencia a los funcionarios responsables y que se eviten problemas mayores.

En entrevista a medios, el legislador zacatecano afirmó que se reunirá con los coordinadores de grupos parlamentarios para acordar una fecha que puede ser en el periodo extraordinario de sesiones, en los trabajos de la Comisión Permanente.

"La idea es que platiquemos técnicamente con el Secretario y el Subsecretario, y los responsables de Aeronáutica Civil para evitar que pueda haber incidentes mayores y para resolver los problemas que se están planteando ahora que son delicados", indicó.

Aseguró que la idea es hacer caso a algo muy importante que la ciudadanía está señalando.

"Ahora que he estado viajando en los aeropuertos estos dos últimos días, me preocupa las tardanzas y la demora; y era un ciudadano más, era un usuario más, pero hay miles de personas que estaban molestas porque perdieron sus conexiones, perdieron sus vuelos, demoraron horas. Yo mismo perdí cerca de siete horas, seis horas arriba de un avión y no es usual", expuso.

El legislador de Morena aseveró que están a tiempo de revisar y resolver los problemas con recomendaciones que haga el Legislativo a las distintas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también de Aeronáutica Civil.

"No hay que cerrar los ojos ni tampoco tapar los oídos frente a los reclamos ciudadanos. Voy a hablar, primero, con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y luego con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, para hacer posible esta comparecencia de los funcionarios", manifestó.

