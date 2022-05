"El Bronco" explica en una carta que no huyó y que fue detenido con engaños | FOTOS

A través de una carta colgada en sus redes sociales, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón narró su versión de los hechos del día de su detención, asegurando que jamás intentó huir y además fue detenido con engaños.

La misiva, escrita a mano y publicada en sus cuentas a través de su equipo legal, narra el día en que fue detenido el exmandatario señalado por delitos electorales, por disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, asegurando que se encontraba trasladándose por diferentes partes del estado realizando visitas a conocidos y amigos.

Lo que confirma la versión presentada por el actual Gobernador, Samuel García. Sin embargo, de acuerdo a "El Bronco", no se encontraba huyendo, sino realizando visitas y siendo monitoreado por la misma autoridad, ya que iba acompañado de sus escoltas en vehículos proporcionados por el mismo Estado.

Detalló que al transitar por el municipio de General Teran, donde finalmente fue detenido por agentes ministeriales, sus escoltas se detuvieron para avisarle que habían recibido información que había una situación de riesgo más adelante, que involucraba a miembros del crimen organizado.

Agregó que tras esperar unos minutos arribó una patrulla, tras lo cual volvieron a esperar un periodo de tiempo sin tener conocimiento de la situación. Rodríguez Calderón aludió en este momento a que los elementos se encontraban esperando a recibir refuerzos para la detención, así como la orden de aprehensión en contra del mandatario.

“Yo pedí bajar del vehículo y preguntar que pasaba y solo me respondieron que tenían órdenes de solo esperar. Posteriormente, después de otros 15 minutos de espera, uno de ellos se acerca a mi y me dice que trae una orden de aprehensión contra mi”, detalló el ex gobernador.