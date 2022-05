Calendario SEP 2022: ¿se suspenden las clases este jueves 5 de mayo?

El próximo jueves se conmemora un aniversario más de la Batalla de Puebla, por lo que es un día festivo en México. En esta fecha los mexicanos recuerdan su victoria contra los franceses en Puebla, uno de los mejores ejércitos de la época.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 5 de mayo es una fecha considerada como día festivo, por lo que no hay clases y en este caso no se recorre a lunes, así que no hubo puente vacacional.

A pesar de que se trata de una fecha conmemorativa, sí es un día laborable, por lo que las empresas no dan este día de descanso ni se paga doble. En el quinto mes del año, se llevan a cabo distintos festejos laborables como:

Día de las madres (10 de mayo).

Día del maestro (15 de mayo).

Día del estudiante (23 de mayo).

Calendario escolar 2021-2022. Foto: Especial.

¿Cuáles son los días oficiales de descanso obligatorios del 2022?

Viernes 16 septiembre por el Día de la Independencia de México.

Lunes 21 noviembre por el Día de la Revolución Mexicana.

Domingo 25 diciembre por Navidad.

Mientras que los días sin clases oficiales son:

Jueves 5 de mayo por el Día de la Batalla de Puebla.

Viernes 27 de mayo por el Consejo Técnico Escolar.

Viernes 24 de junio por el Consejo Técnico Escolar.

Viernes 16 de septiembre por el Aniversario de la Independencia de México.

Lunes 21 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

