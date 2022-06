Congreso de la CDMX aprueba Ley de Publicidad Exterior

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 48 a favor y 9 abstenciones, la nueva ley de publicidad exterior de la capital, que tiene por objeto combatir la contaminación visual y con ello vivir en un entorno seguro.

Lo anterior, toda vez que las personas responsables de los anuncios soportados por estructuras elevadas tendrán un año -a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento que debe ser publicado en la gaceta capitalina- para retirarlos.

En el primer semestre deberán retirar por lo menos el 10 por ciento de la totalidad de los medios publicitarios que tengan a su cargo; durante el tercer trimestre otro 40 por ciento y en el último trimestre el resto de sus anuncios.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) deberá determinar los corredores publicitarios en la capital, y para ello deberá solicitar su opinión al órgano legislativo.

Por lo que, la dependencia y la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbana, a cargo, del perredista Víctor Hugo Lobo tendrán un plazo de 20 días para emitirla.

Además en 30 días hábiles, la Agencia de Innovación Pública deberá diseñar, en coordinación con la Seduvi, el Registro de Publicistas y la Plataforma Digital de Publicidad Exterior, mediante la tecnología correspondiente que permitan integrar la información con la que se cuente, así como implementar las nuevas determinaciones establecidas.

Una vez en marcha este registro y plataforma, las autoridades responsables de subir información, contarán con 60 días hábiles para actualizarla, y las personas físicas y morales tendrán el mismo periodo de tiempo para registrarse y poder realizar sus actividades.

También prohíbe la instalación de aquellos medios publicitarios cuyos contenidos atenten contra la dignidad de las personas, vulneren los derechos humanos y aquellos que difundan mensajes sexistas, lenguaje misógino o inciten a cualquier tipo de violencia

Lobo Román insistió en que se debe reconocer que han existido personas físicas o morales que han abusado del espacio público, al margen de la ley o aprovechando sus vacíos, “lo que ha ocasionado la proliferación de medios publicitarios en detrimento del paisaje urbano y su esencia original, contribuyendo a la contaminación visual”.

Esa arbitrariedad, enfatizó, ha traído como consecuencia un sinnúmero de espectaculares, que al no estar instalados con los elementos de seguridad estructural, mantenimiento o supervisión necesarios, pongan en riesgo no solo las estructuras y los inmuebles en los que están instalados, pues, además, no fueron construidos con la previsión de soportar las robustas estructuras, sino que también a la población.

“Esta ley representa un esfuerzo que inició hace casi dos décadas, con el fin de regular la publicidad exterior, cuyos antecedentes datan del año 2003, con la publicación del reglamento de anuncios para el distrito federal y, posteriormente, en el 2010, con la publicación de la primera ley de publicidad exterior del distrito federal, periodo en el que, además, se implementaron dos programas de reordenamiento de anuncios y recuperación de la imagen urbana”, destacó.

Existen una abundante cantidad de espectaculares instalados sin seguridad estructural

Además, dijo, ahora se incluye a las secretarías de Movilidad, Finanzas y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como al Instituto de Verificación Administrativa.

Esta ley precisa sanciones administrativas para quienes violenten el marco normativo, así como endurece las sanciones para quienes coloquen indebidamente publicidad en espacios prohibidos y sin los permisos de las autoridades competentes, bajo la hipótesis de proteger el entorno urbano y evitar la afectación ostensible del medio ambiente.

“Con esta ley, vamos a transitar hacia una nueva política de publicidad exterior en beneficio de las y los ciudadanos, pues impulsa una nueva política de prevención de riesgos, derivados de la instalación y permanencia de los medios publicitarios”, destacó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, Gabriela Salido dijo que no podría acompañar el dictamen, toda vez que “bajo la idea de una propuesta innovadora, lo único que se pierden y vulneran son derechos de los ciudadanos a publicitar su negocio sea cual sea”.

“Si en total su anuncio mide más de cinco metros cuadrados; lo que obliga a solicitar en términos de esta propuesta una licencia ante SEDUVI, que cuesta casi 7,000 pesos por cada metro cuadrado”, concluyó.

