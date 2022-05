"Alito" asegura que hay una campaña en su contra para desprestigiarlo

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció una campaña en su contra encabezada por el gobierno federal como prueba reveló un audio en el que presuntamente el secretario de Gobernación Adán Augusto López, le envía mensajes de amenaza a través del senador Manuel Velasco para que la bancada priísta de su voto a favor de la reforma eléctrica, de lo contrario le advierte que se irían “con todo” en su contra.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas anunció que presentó dos denuncias, una ante la Fiscalía General de la República (FGR) y otra ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sandores y contra quien resulte responsable, la primera por la grabación y difusión de audios obtenidos ilegalmente y la segunda por el presunto uso de recursos públicos para emprender una campaña en contra del PRI.

Luego de ello, señaló que la campaña en su contra se orquestó desde el momento en el que los 70 diputados del PRI votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril, previo a ello, dijo, recibieron amenazas para que cambiaran el sentido de su voto.

Moreno señaló que ya había sido advertido del embate que habría en su contra y como prueba de ello, reveló el audio de una conversación telefónica con el senador y coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, Manuel Velasco fechada el 8 de abril, en donde le da un mensaje de parte del secretario de Gobernación Adán Augusto López en el que le advierten que si no “jala” a favor de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “se van a ir con todo en su contra”, a lo que el Alejandro Moreno los reta a que lo hagan.

“Te voy a hablar en clave, me mandaron a traer hace como una hora y media… ehh…este…nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién” se escucha decir a Velasco, a lo que Moreno pregunta “-¿el dos?-”, el chiapaneco responde con un “sí” y continúa.

“Habló con su jefe ahí enfrente de mi y que… y que… sí no jalabas, que, que, que, se van a ir con todo” señala Velasco quien señala que lo buscaron por su buena relación y amistad con el priísta.

Alejandro Moreno, responde “Ah ok. Perfecto, muy bien, muy bien, que bueno que me diste el recado”, sin embargo, Velasco interviene y asegurar que el funcionario le dice que quiere ayudar y quiere platicar con el dirigente de PRI porque estaba preocupado, toda vez que advierte “esto se va a poner muy tenso”.

El Moreno Cárdenas responde: “Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen. Así que está bien, yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano ¿qué quieres que yo le haga?”

Alito podría hacer denuncias en organismos internacionales Foto: Especial

Velasco insiste en el diálogo con el secretario de Gobernación y le señala a Moreno que “se enteraron” que estaba convocando a una junta de Consejo General en donde les advertiría a los diputados que quién votará a favor de la reforma eléctrica sería expulsado del partido.

“Ellos equivocaron siempre el camino, siempre se los he dicho. Nosotros no entendemos así, menos bajo amenaza, menos las cosas que han hecho, entonces, tú me conoces hermano, yo soy de firme convicción, estoy echado para adelante, y pues yo regreso hasta el domingo, yo puedo platicar con ellos y menos así con amenazas y la chingada, pues menos…Y pues sí se van a venir con todo, qué se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo, es que me sobran huevos” señala Alito.

En la grabación Velasco hace referencia a la “amiga del oriental” en presunta referencia al senador Miguel Ángel Osorio Chong, que es de la Fiscalía General de la República, que se presume que se trata de María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, a quien advierte ya se instruyó para que actúe en su contra.

“La verdad él me dijo.- Yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingada, pero ya está pasando esto y yo no he podido hablar con él, y yo sé que es tu amigo-, me dijo” señala el senador del PVEM.

Al final de la grabación y luego de colgar con Manuel Velasco, se escucha a Alejandro Moreno, aclarar por qué graba la conversación. “Esta es la llamada que grabé por seguridad por todo lo que está ocurriendo. Me acaban de mandar a amenazar, con un recado, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queda claro en la llamada y la grabé por temas de seguridad. No nos van a doblar, primero está México y no importa que me quieran meter a la cárcel, inventando cosas a uno, tendrán que meter a millones de mexicanos y eso no lo van a lograr” señalo el priísta.

Moreno, aseguró que él y su familia han recibido amenazas de muerte, pero afirmó que no lo amedrentarán, al ser cuestionado sobre si Manuel Velasco fue informado sobre la difusión de este audio, Moreno Cárdenas lo negó y señaló que esto va más allá porque está de por medio su vida, la de su esposa y la de sus hijos.

Advirtió que, si las denuncias que presentó no proceden, iniciará una gira que comenzará en Estados Unidos, para denunciar ante organismos internacionales que es víctima de persecución política y que en México se busca instalar una dictadura.

dhfm

Seguir leyendo:

Diputados del PRI defienden a Alejandro Moreno tras revelación de audios

Llama PRI a ciudadanos a que se “desquiten” en las urnas de los amagos de Morena

Revelan nuevo audio de Alejandro Moreno: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”