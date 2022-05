La estatua de la discordia; ¿por qué Miguel Barbosa pide retirar la escultura de Zinacatepec?

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que ha sido informado de una estatua que se colocó en Zinacatepec por acuerdo de cabildo, pero ha pedido su retiro inmediato porque no comulga con la cultura del culto a la personalidad de políticos.

Señaló a través de Twitter: “esta noche me enteré de la reciente colocación de una estatua alusiva a mi persona colocada en la explanada en la presidencia municipal de Zinacantepec, lo cual fue resuelto por acuerdo de su Cabildo”.

Agregó que él ignoraba hasta este día, la existencia de dicha estatua, por lo que dijo que “agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes. Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente”.

El titular del Ejecutivo se ha caracterizado por llevar un gobierno austero, sin lujos, ni ostentaciones (Foto: Especial)

Previamente en un comunicado oficial indicaron que con relación a la información difundida en diversos medios de comunicación sobre la supuesta develación de una estatua del gobernador en Casa Aguayo (sede del Ejecutivo), señalamos que esto es totalmente FALSO.

El titular del Ejecutivo se ha caracterizado por llevar un gobierno austero, sin lujos, ni ostentaciones a diferencia de anteriores administraciones estatales, que derrochaban en frivolidades el dinero de las y los poblanos. Atrás quedó el culto a la vanidad de los mandatarios.

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta ejerce un poder público al servicio de la gente, sin fantochería ni simulación, su prioridad es atender a la población que más lo necesita con obras que son vitales para su seguridad y desarrollo.

