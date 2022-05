"El Bronco" será sometido a una endoscopía mañana para determinar si tiene un sangrado interno

El ex Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, permanecerá un día más internado en el Hospital Universitario para realizarse más estudios y evaluar su estado de salud, confirmó la Secretaria de Salud del estado, Alma Rosa Marroquín.

Este martes, la titular de la dependencia informó que actualmente el estado de salud del exmandatario que se encuentra en prisión preventiva es estable, y que durante su estancia en el Hospital Universitario ya se le han realizado algunos estudios médicos relacionados a la diverticulitis que padece, así como una hernia lumbar.

Agregó que se le realizarán otros estudios para confirmar si necesita tratamiento adicional, específicamente en el tema de la hernia lumbar que sufre, para conocer si está comprimiendo algún nervio ocasionando el dolor que lo aqueja desde hace días, por lo que se tuvo que trasladar al hospital tras una orden de un juez.

Se le realizarán otros estudios. Foto: Especial

Marroquín reveló que está pendiente también un estudio de endoscopia para corroborar un sangrado interno que estaría sufriendo el ex mandatario, como lo han señalado sus familiares, ex colaboradores y equipo legal. Sin embargo, la funcionaria aseguró que esto no se ha corroborado.

“Mañana se le estará practicando”, confirmó.

Esta sería la tercera noche que el ex Gobernador pasa en el Hospital por padecimientos médicos, y la segunda vez que debe ser trasladado a recibir atención desde su internamiento en el Penal 2 de Apodaca hace más de un mes.

En cuanto a los señalamientos del equipo legal del “Bronco”, que necesita atención médica en un hospital privado, y no en el Universitario (que es público), Marroquín aseguró que este es un hospital “de tercer nivel” y cuenta con todas las especialidades que este y otros pacientes pudieran requerir para atender sus padecimientos.

Uno de los abogados de Rodríguez Calderón, Gabriel García condenó que la titular de Salud esté actualizando sobre el estado de salud del ex gobernador y que minimice los padecimientos.

“Lo veo igual que ayer y está muy débil, está muy medicado, están tratando de bajarle la inflamación para luego proceder a hacerle una serie de estudios”, agregó García.

