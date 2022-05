Puentes de JUNIO 2022: ¿Cuándo será el primer fin de semana largo del mes?

El 2022 deja el mes de mayo atrás para dar entrada al caluroso verano por la puerta grande de junio, un mes en el tanto infantes como adultos podrán disfrutar de fines de semana largos y descansos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha marcado como oficiales.

Como cada mes, cientos de personas esperan la llegada de ese primer descanso que les dará la oportunidad de relajarse y salir de la ciudad. Para ser exactos, este día tendrá lugar hasta el viernes 17 de junio, cuando por motivo de la descarga administrativa en educación básica, miles de estudiantes no tendrán que presentarse a clases, de acuerdo con el Calendario Escolar 2021-2022 de la SEP.

Esta oportunidad no será desaprovechada por las personas en México, quienes en cada una de estas oportunidades, aprovechan para buscar destinos para salir de la rutina diaria y relajarse en con familia y amigos.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano?

Las vacaciones de verano iniciarán el 30 de julio, de acuerdo con la SEP FOTO: Especial

Los descansos de junio no terminan ahí. Para la SEP, junio viene con doble fin de semana largo, pues la junta de consejo técnico en educación básica propiciará que los estudiantes no se presenten en la aulas el 24 de ese mes. Sin embargo, esta suerte no la tendrán los trabajadores del sector público y privado, quienes no cuentan con un descanso obligatorio registrado.

Tras estes mes, las escuelas mexicanas comenzarán la cuenta regresiva para el cierre de curso y las esperadas vacaciones de verano que tendrán lugar a partir del día 30 de julio.

SEGUIR LEYENDO:

Puentes y días festivos de junio: Fechas oficiales de descanso y fines de semana largos

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Adelantarán pago de JUNIO por veda electoral?