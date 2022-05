No habrá ampliación de recursos para el IECM, asegura Martí Batres

El secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, afirmó que “no habrá ampliación de recursos” para el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y es que dijo fue el propio personal de este órgano electoral quién propuso "adelgazar" su estructura.

Lo anterior, pese a que consejeros electorales han señalado que con la recién aprobada reforma a la estructura de este órgano electoral y el poco presupuesto que les concedió el Congreso capitalino tienen un déficit presupuestal de poco más de 190 millones de pesos.

“El Gobierno de la Ciudad de México no va a dar ampliaciones presupuestales al Instituto, que no nos digan con que solo presupuestaron hasta septiembre, no, ellos tienen que presupuestar todo el año con el recurso que les aprobó el Congreso local, que es el órgano que tiene la facultad de aprobar el presupuesto”, destacó.